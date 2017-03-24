好貴的泡麵 女子超商偷竊判罰5000元

我要評比

新竹市李姓女子去年到超商打算找東西吃，從架上拿走1碗售價53元的牛筋麵，藏到包包內，再裝得若無其事到櫃檯請店員幫忙沖泡，經店員調閱監視器發現李女竊行，新竹地院依竊盜罪判李女拘役5日，得易科罰金5000元。

店員向檢警指控，一般購物流程需持泡麵結帳後，再請店員幫忙沖泡，李女從架上拿走泡麵，未直接到櫃台結帳，反而先回到用餐區，將泡麵悄悄放進包包，再到櫃檯拿出泡麵請店員沖泡，竊行動作明顯。

(中時)