偷票房 大陸逾300家戲院被罰
中國大陸不少戲院票房作假，包括以低報票房的手段保留更多收入，近期有300多家戲院因此受懲處。英國金融時報報導認為，這似乎是中國大陸官方整治電影產業的首波行動。
根據藝恩票房的數據，中國大陸2016年電影票房收入僅成長2.4%，遠不如2015年的49%，揮別過去10年迅猛的票房成長。
中國大陸官方提振電影票房之際，正在打擊戲院低報數據的亂象。63家影院被控在2016年欺詐逾人民幣100萬元（新台幣約450萬元），被責令停業至少90天，且被勒令將侵吞的收入歸還電影製作和發行業者。
報導指出，中國大陸戲院長期以各種瞞報手段出名，包括在票房系統上動手腳、低報銷售額以求保留更多收入，或是「偷票房」，將流行大片的收入轉移到較不知名、但為影院提供較高票房分成的電影名下。
舉例來說，中國大陸兩大民營製片公司華誼兄弟、博納影業2015年透過社群媒體公布，他們發行的「魔鬼終結者：創世契機」（Terminator Genisys）等電影票房被戲院挪用，拉抬愛國題材的二戰片「百團大戰」的票房。
報導說，根據一些人估計，這些戲院的詐欺抹去中國大陸票房總收入的10%至20%。
除了戲院人為降低銷售數字，中國大陸的製片商也會透過大量購買折扣票和製造「幽靈場」替票房灌水。中共黨媒人民日報聲稱，這次整治象徵中國大陸電影進入「法治時代」。1060324
(中央社)
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