台中花博場館 2018年11月正式營運

2018台中世界花卉博覽會明年底登場，相關場館設施是否可以如期完成？台中市政府花博辦公室執行秘書范世億今天說，各場館建設陸續進行中，預訂明年11月正式營運。

台中市議會今天召開第2屆第8次臨時會，由台中世界花卉博覽會辦公室執行秘書范世億進行「2018花博各展館施工進度專案報告」，3大展區分別為后里馬場及森林園區、豐原葫蘆墩公園及外埔永豐園區，總面積約60.88公頃。

台中市議員陳清龍、謝明源、何文海等人都關心各場館的興辦進度及明年可否如期營運，並關心花艷館、發現館、探索館、花饗館等4場館經過修正、調整後是否會與原先規劃有很大的差異？

范世億表示，后里森林園區的花艷館、發現館、探索館及豐原葫蘆墩公園的花饗館等4館興建工程採共同發包方式辦理，已於3月上網招標及完成開標審查投標資格，預計今年4月底前開工，107年8月完工；另外埔永豐園區的自然館及綠能館已於今年2月開工，目前實際進度為2.34%，超前預定進度，預計107年5月底完工。

范世億表示，4個場館從開始設計到中央審查通過，其實設計內容沒有很大的變更，今天下午將評選出優良廠商，開工後也會召開策進會議整合工程介面及調整工序，以提升工程進度，有信心於明年11月如期營運。

台中市建設局長黃玉霖表示，花博是台中的光榮，一定會使命必達，預計4館今年底可完成主結構，明年7月底前取得使用執照，8月可進場布展，而人員訓練也會同步進行，在布展前完成訓練。1060324

(中央社)