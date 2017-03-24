年金宣導公文 藍委：連小朋友也不放過
國民黨立委柯志恩今天表示，最近行政院要求國教署轉發各級學校，要求推廣「不公義年金一定要改」的文宣令人傻眼，果然號稱最會「溝通」的政府，宣傳對象連小朋友也不放過。
教育部國民及學前教育署發出公文，行政院新聞傳播處請教育部及國教署推廣「不公義年金一定要改」政策溝通。
柯志恩今天透過臉書對此表示，最近行政院要求國教署轉發各級學校，要求推廣「不公義年金一定要改」的文宣令人傻眼，果然號稱最會「溝通」的政府，宣傳對象連小朋友也不放過。
柯志恩指出，問題是，這樣的宣傳方式真能凝聚年改共識，還是製造更多誤解與對立？目前軍公教是依法支領退休所得，怎可給孩子的宣傳文宣就扣上「不公義」的罪名？希望教育部官員深思教育的本質，勿讓年改與政令宣導進入校園，在師生和孩子間製造下一代對上一代的不平與怨懟。
柯志恩說，新政府上任以來，一再展現改革公義的決心，但主政者以高傲態度與鬥爭手法，取代應有的格局與視野，動輒用醜化、分化、打擊的方式羞辱不同意見的民眾，只會引發更多的反感，進而影響這個政府給予社會的說服力與接受度。1060324
(中央社)
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