空方狙擊 輝山乳業股價暴跌90%

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中國大陸輝山乳業今天遭空方「狙擊」，在港掛牌股價暴跌逾90%，午盤暫時停止交易。專研陸資企業的市場研究機構渾水公司去年底曾指出，輝山乳業業績造假，公司價值「接近零」。

綜合信報財經新聞等港媒報導，輝山乳業股票中午11時30分後遭大舉拋售，股價一度暴跌91%至港幣0.25元，創上市以來新低。

截至早盤收盤，輝山乳業股價大跌85%，報0.42元，成交額達4.53億元，為港股成交最熱絡的個股。這檔股票下午1時起暫時停止交易，原因尚待公布。

以出具不利報告做空特定股票聞名的渾水公司（Muddy Waters）2016年12月表示，輝山乳業價值接近零，是場騙局。報告指出，至少自2014年以來，輝山發布不實財務數據，包括獲利造假、誇大資本支出等。

輝山當時回應，這份報告的指控毫無根據，且有錯誤解讀。

彭博報導，繼漢能薄膜發電股價在2015年單日崩跌47%後，輝山乳業股價今天又神祕暴跌，香港投資人承受風險的疑慮將隨之加深。

渾水公司創辦人卜洛克（Carson Block）2016年12月曾說自己正在做空輝山，但他今天接受彭博訪問時卻說對輝山股價暴跌感到意外。

「我絕對沒料到這會發生。」卜洛克表示，「我從未在我們發表初版報告後牽涉一檔股票穩健走勢維持好幾個月，卻毫無預警崩跌的情況。我還是頭一遭碰到。」1060324

(中央社)