同婚釋憲 尤美女：高水準的辯論

司法院今天針對同婚釋憲案舉辦憲法法庭言辭辯論，民主進步黨籍立委尤美女在會後表示，今天憲法法庭展現高水準的辯論，是台灣的驕傲。

在立法院力促同婚立法的尤美女，今天出席「婚姻平權大平台」的直播活動，負責壓軸點評。

尤美女認為今天憲法法庭辯論，包括大法官的發問、鑑定人的評述，都展現了民主國家理性思辯的精神。雖然各方仍有不同立場，但都努力把道理說清楚。

尤美女認為，今天辯論已明確界定司法與立法、民主與人權的界線，同性婚姻是人權的範疇，不該透過「多數決」，大法官基於職權必須對憲法做出解釋，不能懈怠。

不過尤美女仍對法務部長邱太三的發言感到遺憾，她說，邱太三可能是限於職權和立場，沒有展現出更有深度和高度的論辯。

對於部分宗教團體始終反對同性婚姻，尤美女表示，台灣是宗教自由的國家，「上帝歸上帝，凱撒歸凱撒。」結婚是世俗的東西，宗教不該干涉，且就算開放同婚，同性戀也不一定要到教堂成婚。

尤美女呼籲同志運動者要繼續努力，多和身邊的人溝通，同性婚姻法制化，並不會影響到異性的婚姻。她希望有一天，能讓每一個相愛的人，都有選擇婚姻的自由。

對於今天憲法法庭言詞辯論，反同婚的下一代幸福聯盟在會後批評，既然稱之為辯論，就應該有正反方意見，但今天一個上午聽下來，只有一方的聲音，幾乎所有人都一面倒地支持同婚，擔心大法官在社會沒有共識下，就以釋憲方式開放同性婚姻，會有司法權干涉立法權的疑慮。1060324

(中央社)