同婚釋憲 幸福盟批只有一方聲音

司法院今天針對同婚釋憲案舉辦憲法法庭言辭辯論到中午結束。下一代幸福聯盟表示，今天辯論只有一方聲音，擔心大法官輕易做出解釋，會有司法權侵害立法權的疑慮。

司法院大法官為審理男同志祁家威、台北市政府所提的同婚釋憲案，憲法法庭今天上午9時展開言辭辯論，中午結束，挺同婚、反同婚團體都在司法院外舉辦記者會發表意見，雙方由警方設立的柵欄隔開，但喇叭聲響仍互相干擾，彼此也偶有對罵叫囂。

下一代幸福聯盟家長代表曾獻瑩表示，既然是辯論，就應該有正反方意見，但今天一個上午聽下來，只有一方的聲音，幾乎所有人都一面倒地支持同婚。他們認為這樣的辯論並不公平，事實上社會對此議題的意見仍非常分歧。

曾獻瑩表示，大法官若在社會沒有共識下，就以釋憲方式開放同性婚姻，會有司法權干涉立法權的疑慮。大法官是總統派任的，立法委員才是人民選出的，這樣爭議的議題，應該由全民決定，而非由少數大法官決定。

曾獻瑩也提到，目前通過同婚的都是西方國家，東方、華人社會沒有任何一個國家通過。他認同法務部長邱太三的看法，同婚議題需要長時間討論凝聚共識，否則會淪為躁進，至今政府還沒有任何影響評估報告。

就在幸福盟旁約2公尺，伴侶盟等團體也同步召開記者會，同志運動者祁家威表示，上午辯論聽下來，專家學者一致認為憲法應保障同性婚姻，只是對要修民法還是立專法，有不同的看法。希望大法官完成釋憲後，第二天戶政機關就開放同性登記結婚。1060324

(中央社)