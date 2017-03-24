民法禁同婚違憲？邱太三：拿清朝劍斬明朝官

法務部長邱太三強調民法並沒有明文禁止同性婚姻，所以沒有違憲。（陳志賢攝影）

法務部長邱太三。（陳志賢攝）

憲法法庭今辯論同婚議題，法務部長邱太三庭後表示，法務部支持同志追求幸福的權利，要如何修法，尊重立委的決定。他強調現行民法並沒有明文禁止同性婚姻，所以沒有違憲，若要指1930年制訂的民法，沒有規定到同性婚姻違憲，就如同「拿清朝的劍去斬明朝的官」。

邱太三表示，法務部對於修民法，或另訂專法採開放態度，尊重各種修法方案，也不反對一步到位，但法務部身為民法主管機關，必須解釋法律，無論選擇任何一種方案，都要有評估配套，他有責任當烏鴉嘴不斷提醒，避免社會因修法受到衝擊。

他強調，目前法務部的構想，是參照各國的立法例，讓社會及同志之間不斷溝通融合，讓社會各界先從「同性伴侶法」，了解同志的生活型態，進而取得社會融合。

邱太三今因出庭舉例數千年婚姻制度，被網友戲稱「千年部長」，邱自嘲說，參與憲法法庭辯論是他千載難逢的機會，被稱為千年部長，他不以為意。

邱太三說，民法沒有明文禁止同性婚姻，並非當年故意不去規定，同性婚姻是1970年後期才逐漸引起討論，但民法早在1930年就制訂，因此若以事後才發生的社會問題及需求，去批評數十年前的立法因未規定同性婚姻屬違憲，這種說法，如同「拿清朝的劍去斬明朝的官」。

他進一步說，「清朝的劍」(指現行民法)要如何發揮作用？是同志團體要去思考的，同志團體認為因社會發展，立法不足，要如何處理？

邱表示，參考各國的立法經驗來看，全世界200多個國家中，僅38國有面對同婚問題，顯示這不是國際上所認定應該要保障的基本人權，不過，國際法上也認同由各國自行規定保障的法律，並沒有歧視或違憲的問題。

這是考量因為各國國情不同，發展程度、國民的接受度，以及所受衝擊的問題都不同，所以各國在處理同婚問題，作法都不一樣。

縱使現在有同婚立法的國家，都是經過1、20年立法爭辯討論，世界僅24國訂有同姓婚姻法，其中有21國是先經同性伴侶法演變而來的，因此同婚需要經過社會的理解、接受及磨合的過程，如果要一步到位，就要看社會能否接受衝擊的程度。

他反問，以目前臺灣對同婚的爭辯及對立，有辦法可以一步到位，承受衝擊嗎？這些問題是立法者要去考量的。

法務部作為民法主管機關，各政府單位所遇到問題，都要由法務部解釋，由於權利的賦予會產生第三人效應的問題，貿然在民法中修改同婚規定，爭議恐將不斷。

他舉例，若同婚立法後，天主教神父及基督教牧師，能否因自己的宗教信仰，拒絕同為教友的同志證婚，或不提供教堂，若要法務部對此解釋，這是不是歧視？法務部真的難以處理。

(中時)