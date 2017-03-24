日本人來自台灣？學者擬造竹筏橫渡黑潮

日本國立科學博物館教授海部陽介在台東啟動造竹筏計畫，希望能重現當年橫跨黑潮的壯舉。（黃力勉攝）

阿美族工藝師Lawai，嘗試著以三萬年前、沒有鐵器的技術手工打造竹筏。（黃力勉攝）

日本國立科學博物館教授海部陽介，在沖繩的考古發現3萬年前有人類聚落，甚至還挖出人類史上最古老貝殼製的魚鉤，讓日本人是否由南往北、橫跨黑潮而來的論點再度浮上檯面。海部陽介今天與台灣史前文化博物館展開合作計畫，要在台東以3萬年前、舊石器時代的技術打造竹筏，希望能重現當年橫跨黑潮的壯舉。

海部陽介指出，沖繩並未發現熊、鹿甚至獼猴生活過的痕跡，因此自古以來當地就是個海島，人類能在當地生活，一定是跨海而來，至於是否是無意中漂流而至，他笑著說，以當年打魚多是男子為主，無意漂流到島上的2個男人，就不會再衍生後代，也不會出現聚落，因此到沖繩一定是有計畫的遷徙。

他說，要到沖繩的路線最有可能就是橫跨黑潮，一路從台灣、與那國島、西表島等島鏈跳島而來，因此希望能重現當年橫跨黑潮的情況，預計2019年完成跨海航行，今年從台東啟動造船計畫，參考傳統阿美族造竹筏的方式，嘗試以竹筏航行。

史前館代理館長林志興表示，從三貂角遠眺可以看到西表島，但能否看到與那國島、引發遷徙的動機，則還要更多證據佐證，因此希望能徵求更多從台灣能看到與那國島的制高點。

林志興說，造竹筏計畫還要更多經費支持，希望民眾能踴躍捐款，讓這計劃得以落實，重現當年從台灣橫渡黑潮到與那國島的壯舉。

(中時)