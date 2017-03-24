將曼哈頓盡收眼底！總長1200m 世界最長建築將誕生

美國設計團隊擬在曼哈頓建造世界最長建築。(圖/取自《Oiio》)

為增加城市吸睛度，各國爭相打造設計前衛，或長度、高度創紀錄的建築，美國設計公司「Oiio」計畫在紐約市曼哈頓建造倒U型摩天大樓，蓋成後將打破杜拜哈里發塔紀錄，成為世界最長建築。

曼哈頓U型摩天大樓拉長後，長度勝於世界第一高哈里發塔。(圖/取自《OiiO》)

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，為打破目前世界摩天大樓紀錄，美國設計公司「Oiio」計畫用「長度」來打敗各國對手。Oiio擬在曼哈頓興建形狀呈倒U型的摩天大樓「The Big Bend」，建築總長為4000英尺（約1200公尺），遠勝於阿拉伯聯合大公國杜拜境內、目前世界第一高樓的哈里發塔。

由於曼哈頓有建築高度限制，故設計團隊設計「U型」造型的摩天大樓。(圖/取自《OiiO》)

設計團隊指出，外型新穎的The Big Bend在初步設計考量上，「電梯」是個棘手問題，但目前已妥善解決，未來將打造可曲線、水平運作的電梯，在樓頂及樓底循環運行。至於為何會將建築設計成U型？設計團隊透露，曼哈頓建築有高度限制，而彎曲的造型是打造高樓最佳的解決方案。

(中時電子報)