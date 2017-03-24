MLB》今年不一樣了 朴炳鎬打擊率3成59

韓籍30歲強打朴炳鎬，今年熱身賽表現不賴。圖為20日他敲出2分炮。(美聯社)

(03:24更新)還記得韓國籍強打朴炳鎬嗎？那位在韓國職棒連兩季都超過50轟的男人。他去年首度挑戰大聯盟，打擊率不到2成，但今年熱身賽一掃過去低迷表現，今面對費城人，3打數敲出1支安打，累積打擊率3成59，似乎越來越適應大聯盟了。

30歲的朴炳鎬，是備受雙城期待的重炮，今年熱身賽有破繭而出的感覺；39個打數，敲出14安，包括4發全壘打，還有9分打點。他今扛雙城先發4棒、守一壘，敲出中外野1壘打，帶有1分打點。

朴炳鎬的全壘打實力驚人，2014和2015年在韓職都超過50轟，前年締造韓職單季最多146分打點。他去年效力雙城，出賽62場，敲出12轟、24分打點，打擊率僅1成91，吞下高達80次三振。

(中時電子報)