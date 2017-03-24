22歲當大哥經營簽賭、高利貸 下場悲劇了！
竹聯幫和堂和興會大哥22歲葛姓男子，平時經營職棒簽賭、高利貸放款，為壯大聲勢，還透過通訊軟體吸引青少年加入，多次因地盤問題與其他幫派械鬥，警方23日循線逮捕葛嫌等5人，查獲帳冊、電腦主機、各式刀械等證物，訊後將依殺人未遂、組織犯罪防制條例、賭博、傷害等罪嫌送辦。
警方調查，葛男年紀輕輕已是竹聯幫和堂和興會大哥，透過通訊軟體架設群組，吸引年輕人加入，平時從事職棒簽賭及高利貸放款，若被害人不從則強逼簽本票恐嚇。
據悉，葛嫌行事作風凶悍，去年2月為爭奪地盤，率領旗下幫眾追砍其他幫派堂主，所幸被警方及時制止；另外，今年1月，葛嫌在北市光復南路某日式料理店外，疑似因不滿店內駐唱歌手音量太吵，竟率眾持刀械攻擊，造成2名歌手身上多處刀傷，行徑囂張惡劣。
新店警分局會同汐止警分局及北市大安警分局、中山警分局、文山第一警分局23日兵分多路，查緝葛嫌及幫眾等5人到案，查扣各式刀械、帳冊、簽賭電腦主機、被害人簽立之本票及帳冊等證物。
警訊後將依違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、傷害、殺人未遂、賭博等罪嫌移送法辦。
(中時)
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