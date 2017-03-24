蕭萬長出席博鰲論壇 詹啟賢：盼為台灣找新出路

參選國民黨主席的前副主席詹啟賢今(24日)下午表示，前副總統蕭萬長今日率團啟程前往參加在海南島舉辦的博鰲亞洲論壇，期盼蕭萬長與團員能夠與對岸代表有效交流。

詹啟賢表示，去年起兩岸關係發生變化，對於台灣經濟影響已逐漸開始顯現。川普當選美國總統後，宣布退出TPP，東太平洋與東南亞的經貿整合平台中，東南亞區域全面經濟夥伴協定（RCEP）所占的角色勢必更加吃重。台灣必須要找到新出路，才能在區域經濟協議的整合賽局裡繼續取得參賽資格，讓自己不被邊緣化、不要成為國際經貿市場上的孤兒。

詹啟賢表示，自2003年起，自己幾乎年年均隨蕭萬長前往參加博鰲論壇，擔任核心成員。其中每年均與陸方舉辦「兩岸經濟圓桌論壇」，是一個兩岸之間能夠非正式交換意見，形成共識基礎的重要對話機會。今年，他雖因參加國民黨主席選舉而無法前往，仍衷心期盼蕭萬長與團員能夠與對岸代表有效交流。

詹啟賢也提到，博鰲論壇雖為大陸主辦，但論壇期間，亞洲各國均會派遣代表團與會。也是我國與其它國家接觸交流、探索多邊關係可能性的機會。台灣地處東亞樞紐，倚賴經貿進出，繁榮民生，實在應積極把握任何機會，尋求多方多元的出路，不宜再以政治掛帥，務虛不務實，畫地自限，「祝福蕭副總統，一路順風，馬到成功！」

(旺報)