一例一休 柯市府首長假日跑行程將搭小黃

「柯政」又有新招！北市府今表示，許多首長不分上班日或假日，都有行程要出席，有時甚至「晨出夜歸」，但因一例一休上路，駕駛人力成本增加且周末出勤難獲得充分休息，所以將從市長柯文哲帶頭，鼓勵首長多搭大眾運輸系統，如果有急需處理的公務，可以使用計程車，以減輕公務車駕駛工作負擔。

北市府秘書處剛剛發布新聞稿表示，考量市長、首長無論上班日、假日，或是下班後，仍得出席公務行程與市政宣傳活動，導致負責接送首長的公務車駕駛必須更早出門又更晚回家，周末假日也難以獲得充分休息，加上一例一休，市府得更妥善因應。

為此，柯文哲希望，如果公務行程來得及，希望首長可以多搭大眾運輸工具，如果真的來不及，就利用隨叫隨到的計程車。雖然公務車駕駛加班費會因此減少，但「生活品質得以改善，且可獲得充分休息」。

秘書處進一步表示，已正式確認各級首長於駕駛上班時間外的公務行程，可適度租用計程車替代駕駛加班接送，並自3月23日起首度試辦與計程車業者簽約提供智慧化派遣計程車服務，供府級首長公務行程遇駕駛無法出勤，及秘書處同仁處理急要公務而無公務車可資調派時使用。採購案將試辦至6月底，期間將持續觀察試辦成效，柯文哲要求，如試辦成效良好，自今年7月起，全府各級機關也將跟進實施。

(中時)