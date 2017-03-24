打靶流彈傷民 陸軍：靶場確認安全再用
立法委員指國軍位於桃園的靶場發生流彈打到民眾事件。陸軍第六軍團表示，靶場已暫停使用，目前已完成靶場地面整平工程，並增建遮彈板，確認安全設施無虞後，再恢復場地使用。
民主進步黨籍立法委員陳賴素美今天在立法院會質詢表示，國軍位於桃園市楊梅區的雙連坡靶場上週發生流彈射到社區、還打到人的傷民事件；行政院長林全說，會了解情況，嚴肅檢討。
陸軍第六軍團今天發布新聞稿表示，當天在獲報後，即指派高階幹部前往民眾社區了解，暫停靶場使用，並編組專案小組進行調查。
第六軍團指出，目前已完成靶場地面整平工程，後續遮彈板將由7道增建為10道，在確認安全設施無虞後，再恢復場地使用；另持續嚴格要求各訓練部隊確遵靶場「標準作業程序」，確維人員及周邊環境安全。1060324
(中央社)
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