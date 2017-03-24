維護艋舺公園治安 警方全面盤查臨檢

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台北市艋舺公園日前發生口角鬥毆，造成多人掛彩，萬華警分局加派警力，針對公園可疑人士清查，並全面在周邊重要路口實施臨檢盤查。

艋舺公園21日兩派人馬因金錢借貸糾紛大打出手，讓民眾憂心治安問題，警方統計，3月至今艋舺公園已發生6件爭吵鬥毆案，警方加強清查，並持續對周遭街友關懷輔導。

萬華分局表示，昨天晚上11時至今天凌晨2時規劃大規模臨檢盤查勤務，由分局長陳文智親率員警進駐公園及周邊路口，加強治安維護。

警方值勤期間於西園路、廣州街口，有名中年男子原拒絕接受員警盤查，經分局長陳文智上前委婉解釋警方執法原因，他才態度趨和善並深表認同，除願意配合接受盤查外，並豎起大拇指大讚警方執法技巧。1060324

(中央社)