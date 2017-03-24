廣州懲治地緣犯罪 破獲刑案6000件
截至今年3月20日止，廣州警方依法刑事拘留犯罪嫌疑人共約7000名；破獲各類刑事案件約6000宗。其中，更破獲盜竊案2300多件、「兩搶」案約300件，帶動今年全市刑事警情同比下降21.6%。
昨(23日)上午，廣州警方召開新聞發布會，通報專項行動突出戰果，現場也發還被盜汽車給被害人，並展示繳獲的作案工具和贓物。
「颶風2017」的行動，廣州警方梳理廣西三江籍、貴州黔東南籍等10多個重點地緣性職業犯罪團伙，作重點打擊對象；並於3月16日至22日，進行統一收網。
而打擊涉槍犯罪也是「颶風2017」的重要內容。今年3月初，廣州市公安局刑警支隊通過信息線索分析研判，發現有人通過網絡非法購買彈藥。11日，辦案民警對該案進行收網，抓獲趙姓嫌犯。
據統計，3月中旬集中收網統一行動中，廣州警方對網絡販賣槍支等新型涉槍犯罪進行嚴厲打擊，偵破5宗涉槍案件，繳獲各類槍支20多支、子彈600多發。
(旺報)
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