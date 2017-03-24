參加大甲媽祈安大典 蔡英文：我會加油！
大甲媽祖將於24日晚間起駕，總統蔡英文下午前往鎮瀾宮參與祈安大典，恭請三尊媽祖於神案安放。「我會加油！」蔡英文說，請大甲媽保庇台灣人民，能夠團結一心，為台灣的發展不分你我、不分黨派一起打拚，保庇大家好生活、大賺錢。
總統蔡英文就任後首次參與大甲媽起駕盛會，下午2點抵達鎮瀾宮，鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、立院副院長蔡其昌、立委顏寬恒及副市長張光瑤陪同，蔡英文從神龕中依序恭請正爐媽、湄洲媽、副爐媽等三尊媽祖安放於神案上，場面十分莊嚴，吸引眾多信徒爭相圍繞。
「3月請媽祖，4月迎王爺！」蔡英文表示，每年都跟著媽祖的腳步，一步一步感受媽祖的照顧，過去一年感謝大甲媽的保庇，國家一步一步在進步與發展，這就是台灣的傳統，也是台灣的精神，全世界都在看，都在感受台灣的善良與慈悲。
蔡英文表示，大台中愈來愈進步，有台灣最好的機械工業中心，政府推出前瞻基礎的建設計劃，要帶頭帶動各行各業發展，台中高鐵、台中鐵路高架化的通車，捷運也開始蓋了！上週總統中部辦公室成立時，她也宣布要蓋大台中會展中心，把產業、服務業結合，政府對中部的發展有規劃、有建設、有用心，鄉親都可以感受的到。
「我會加油！」蔡總統說，請大甲媽保佑台灣人民可以團結，一心為台灣發展，不分不分你我，不分黨派，作伙來打拚，保庇台灣風調雨順、國泰民安，大家好生活大賺錢。
(中時)
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