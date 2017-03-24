邱太三淪「千年部長」 挺同團體：遺憾法務部的低層次

同婚釋憲案言詞辯論今天登場，庭上展開激烈攻防。挺同婚團體婚姻平權大平台邀群眾全程直播，並由總召集人呂欣潔、人權律師林實芳解說，協助理解專業法律文字，力推同婚初審過關的立委尤美女、許毓仁，今天也到場與談。

呂欣潔會後表示，今天討論象徵台灣歷史重大意義，是憲法層次首度討論性傾向議題，各鑑定人理性表達態度，對此肯定，但不滿法務部清楚表達「守護千年傳統價值」的「千年部長」邱太三，將詢問蔡英文政府是否代表政府立場。

她也說，法務部不停說伴侶制度，但專法不是婚姻、也不是平等，是否意味蔡英文總統選前承諾婚姻平權承諾正式跳票？今也看見法務部以「層次很低」的角度回應大法官，遺憾中央主管機關竟如此解釋，拒絕同志進入婚姻保障。

不過，呂欣潔也讚許台北市政府，身為地方主管機關，卻能明白表達民法不允許同婚已經違憲。相對於法務部僅想正當化目前差別待遇，無法讓台灣成為更民主平等自由國家。

她也向大法官喊話，希望對同志有正確認識，可以參考挺同團體遞交的「法庭之友意見書」與募集而來的同志生命故事，從專業角度領域切入，並站在人權高度，做出對台灣民主有幫助的解釋，不僅台灣同志受益，對於整個亞洲國家、甚至全世界，都可以證明台灣是重視人權的進步國家。

(中時)