富邦隊史首戰 葉總公佈先發打序

富邦悍將總教練葉君璋。（葉姵妤攝）

中華職棒28年開幕戰明天（24日）在新莊開打，富邦悍將隊史首戰將碰上中信兄弟，先發投手確定排出24歲本土好手黃亦志，總教練葉君璋也在今天（24日）公佈先發打序，他提到，球隊開季陣容與去年總冠軍賽陣容相去不大，26人名單中也不會有「驚奇」。

富邦悍將隊史首戰先發打序

第1棒 指定打擊 胡金龍

第2棒 右外野手 張建銘

第3棒 中外野手 林哲瑄

第4棒 一壘手 林益全

第5棒 左外野手 高國輝

第6棒 二壘手 林威廷

第7棒 游擊手 陳凱倫

第8棒 捕手 林琨笙

第9棒 三壘手 李宗賢

(中時電子報)