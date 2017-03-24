16歲被迫代購謀殺案子彈 成「球王」強森一輩子陰影

「球王」強森16歲曾捲入一起謀殺案，造成一生陰影。(美聯社資料照)

美國重炮強森2月在Genesis公開賽奪冠，完成登上「球王」寶座美夢，也提前達成2008年至2017年在美巡連續9個球季出賽都有冠軍紀錄，這個成就過去只有3位天王巨星阿諾帕瑪、尼克勞斯與伍茲作的到。

2008年至2017年應該是10年，怎會是9年？因為他2014年宣布封桿，直到2015年初才復出，所以他在美巡征戰9年至今每個球季都有冠軍紀錄。

強森1個多月前在Genesis公開賽成為史上第20位「球王」，但這位已登上世界頂峰的當今全球第1高手，16歲那年被朋友的哥哥強迫去買了子彈，後來被使用在一把偷來的槍，並犯下了一起謀殺案，後來強森雖被判無罪，但這件事卻成了他一生的陰影。

32歲的他，如今已是全球高壇的最佳男主角，2013年與冰球傳奇人物偉恩奎斯基的女兒寶琳娜訂婚，2015年升格為父親，現在專注於球場與家庭，全力守穩世界第1的頭銜。

(中時電子報)