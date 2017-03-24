24小時漁業監控中心成立 拚下半年從IUU黃牌警告除名

農委會主委林聰賢今天宣布「24小時漁業監控中心」成立，可全天候監控打擊非法捕撈。(照片來源： 王玉樹拍攝)

24小時漁業監控中心可監看我國1140艘遠洋漁船在三大洋的動向。(照片來源： 王玉樹拍攝)

為打擊非法捕魚，農委會漁業署今天宣布成立「24小時漁業監控中心」，主委林聰賢現場還展現魄力，要求立刻對日前越界進入菲國海域的東港籍東聖福號漁船開罰120萬。林聰賢今表示，有信心下半年爭取到歐盟將我國從IUU漁業不合作黃牌警告國家中除名。

歐盟是在2015年把我國遠洋漁業列為打擊非法、未報告、不受規範（IUU）漁業不合作第三國警告。為解除此黃牌，農委會漁業署一年半來進行漁業三法修法、加強國際漁業合作，今天更在漁業署漁業監控中心舉辦「打擊非法捕撈 永續經營遠洋漁業」記者會，展示最新成立24小時漁業監控中心成果。

林聰賢現場還無預警要求調出近日違法進入菲律賓經濟海域作業的「東聖福27號」遠洋漁船航行軌跡圖，當場宣布開罰經營者100萬元、船長20萬元，宣示落實執法決心。

漁業署表示，24小時漁業監控中心具有過去所無的兩大優點，一是即使假日與下班時間，中心也能隨時監控我國1140艘遠洋漁船的動向。第二是建置整合資訊系統，能自動監測漁船有無違規進而示警，不像過去需要花人工比對。

林聰賢下個月也將組團前往歐盟遊說，說明我國在非法漁業所做的具體行動與法律規範。漁業署署長陳添壽指出， 歐盟要求的四大面向11項改善工作，我們多數都已進行，只有像是派駐漁船觀察員人力要5%，目前招募困難還要努力，這部分就是要跟它們說明的。

(中時)