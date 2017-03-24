24小時漁業監控中心成立 拚下半年從IUU黃牌警告除名
為打擊非法捕魚，農委會漁業署今天宣布成立「24小時漁業監控中心」，主委林聰賢現場還展現魄力，要求立刻對日前越界進入菲國海域的東港籍東聖福號漁船開罰120萬。林聰賢今表示，有信心下半年爭取到歐盟將我國從IUU漁業不合作黃牌警告國家中除名。
歐盟是在2015年把我國遠洋漁業列為打擊非法、未報告、不受規範（IUU）漁業不合作第三國警告。為解除此黃牌，農委會漁業署一年半來進行漁業三法修法、加強國際漁業合作，今天更在漁業署漁業監控中心舉辦「打擊非法捕撈 永續經營遠洋漁業」記者會，展示最新成立24小時漁業監控中心成果。
林聰賢現場還無預警要求調出近日違法進入菲律賓經濟海域作業的「東聖福27號」遠洋漁船航行軌跡圖，當場宣布開罰經營者100萬元、船長20萬元，宣示落實執法決心。
漁業署表示，24小時漁業監控中心具有過去所無的兩大優點，一是即使假日與下班時間，中心也能隨時監控我國1140艘遠洋漁船的動向。第二是建置整合資訊系統，能自動監測漁船有無違規進而示警，不像過去需要花人工比對。
林聰賢下個月也將組團前往歐盟遊說，說明我國在非法漁業所做的具體行動與法律規範。漁業署署長陳添壽指出， 歐盟要求的四大面向11項改善工作，我們多數都已進行，只有像是派駐漁船觀察員人力要5%，目前招募困難還要努力，這部分就是要跟它們說明的。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。