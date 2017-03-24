反仇恨對立 國民黨：支持漸進年金改革
中國國民黨文傳會副主委唐德明今天表示，考試院完成「公務人員退休撫卹法」草案審查，既然是草案，仍然可以討論，不應情緒性發言；國民黨支持溫和漸進、反對仇恨對立的改革。
唐德明說，考試院昨天完成「公務人員退休撫卹法」草案審查，通過18%優惠存款至遲分6年逐步廢除，所得替代率逐年自80%降至70%（以任職年資35年為準）。
唐德明在記者會中指出，既然是草案，就仍然可以討論，但不應情緒性發言；他強調，國民黨支持溫和漸進、兼顧社會和諧的改革，反對仇恨對立、粗暴蠻橫、撕裂社會的改革。
唐德明說，總統蔡英文今年1月22日時曾說，此次年金改革可以維持25年的穩定，期盼未來5到10年就能檢討一次，以確保世代的退休安全；他質疑，能不能維持25年的穩定，還要看民進黨這幾年執政會不會把台灣經濟搞垮。
他說，顯然改革不能一次到位，既然以後還要不斷檢討，為什麼不能採取溫和漸進的方式，一定要把軍公教警消視如寇讎，引起社會對立衝突，讓人無法相信民進黨的年金改革中沒有政治算計。
唐德明說，從討論年金改革開始，民進黨就不斷汙名化軍公教警消；面對種種汙衊，軍公教警消當然要捍衛自己的尊嚴和權益，因此，社會衝突抗議不斷，接著民進黨再加碼詆毀軍公教警消，如此惡性循環之下，社會充滿對立仇恨的氛圍。
他呼籲，維持台灣社會和諧與穩定發展，是總統的基本職責，請多為台灣人民想想。1060324
(中央社)
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