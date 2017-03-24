勞保勞退資料 郵局金融卡也能查

勞工如果要查詢個人勞（就）保及退休金提繳等資料，不僅可以透過勞動保障卡在ATM查詢，如持有郵政金融卡並經過申請，也可透過ATM查詢。

勞工保險局今天表示，勞工如果想要查詢個人勞（就）保及退休金提繳等資料，可以透過勞動保障卡或郵政金融卡查詢。

勞保局表示，目前發行勞動保障卡的有土地銀行、玉山、台新、富邦跟第一銀行等5家銀行，勞工只要持卡就可以在發卡銀行的ATM查詢及列印最近6筆勞保加保、薪資調整、退保等異動資料外，也可查詢勞保總年資跟最近6筆勞工退休金個人專戶明細資料、累計金額。

郵政金融卡部分，則是勞工到各地郵局辦理並簽署勞保局將其個人勞保、勞退資料提供中華郵政公司的同意書，完成申請手續後，就可以在郵局全國3000多台的自動櫃員機查詢。

勞保局表示，目前共有123萬張勞動保障卡跟15萬張郵政金融卡可以進行查詢。1060324

(中央社)