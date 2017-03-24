溫翠蘋稱妹誤信偏方 業者：沒說可治癌
李姓睡蓮業者今天在社群網站臉書（facebook）貼文表示，藝人溫翠蘋妹妹是他朋友，在短暫相處過程中，他未曾勸溫翠蘋妹妹放棄正規治療，也從沒表示產品具治療癌症效果。
溫翠蘋上午在民主進步黨籍立法委員邱議瑩陪同下舉行記者會哽咽說，不肖睡蓮商人非常可惡，利用人性弱點，讓妹妹相信這是最後希望而放棄正統治療，導致癌症急速惡化。
李姓睡蓮業者下午說，在溫翠蘋妹妹面對生命課題選擇上，他始終尊重並支持溫翠蘋妹妹自主決定。
李姓業者表示，所有產品安全無虞，請大家放心。深感抱歉與遺憾這次事件所引起的爭議，也能理解家屬心情，會以最積極態度配合日後所有調查，有任何疏失必會虛心接受改正，希望透過司法管道還原真相，給家屬與社會完整交代。1060324
(中央社)
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