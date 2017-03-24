菲南再傳海上綁案 菲籍拖船2船工被綁
在菲律賓軍方救出2名馬來西亞人質的同時，南部武裝分子襲擊了1艘菲籍拖船，綁走2名船工。
菲律賓海岸防衛隊今天在簡短報告中說，菲籍拖船Super Shuttle Tug 1昨天中午拖著巴拿馬籍貨船MV Super Shuttle Roro 9號，途經席巴戈島（Sibago）時，遭數名不明的武裝分子，乘2艘快艇襲擊。
歹徒押走菲籍拖船上的2名菲律賓船工，放走另9名船工、以及巴拿馬籍貨船上的31名船工。
當地軍方已展開追捕行動，但截至今午仍無法確認綁匪來自哪個組織。
巴戈島位於菲國南部海域，靠近恐怖組織阿布沙伊夫活躍的巴西蘭省（Basilan）本島。昨天犯案的武裝分子據信就是朝巴西蘭島逃逸。
菲律賓軍方昨天才從阿布沙伊夫手中救出2名去年7月被綁的馬來西亞籍漁工，但今天再度傳出海上綁架事件。1060324
(中央社)
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