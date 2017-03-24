立院厚生會長綠交棒藍 蘇嘉全：難得

立法院問政次級團體厚生會今天舉行新舊會長交接，民進黨立委劉建國交棒給國民黨立委盧秀燕，立法院長蘇嘉全說，非常難得，否則民進黨怎麼交給國民黨？

蘇嘉全中午出席立法院厚生會新舊會長交接，現任會長、民進黨立委劉建國交棒給國民黨立委盧秀燕，與會者包括監察院長張博雅、行政院副院長林錫耀、衛福部長陳時中、醫師立委邱泰源等人。

蘇嘉全致詞表示，厚生會成立27年主要目標就是社會福利、醫療、環境保護，「今天中午厚生會好像不太厚生，因為連便當都沒有準備」，語畢，現場一陣笑聲，會務人員馬上說，報告院長，有準備茶點。

他表示，厚生會加上永續會是立法院兩個次級問政團體，厚生會過去27年不分黨派，立委聚在一起，提供行政部門好的建議，他期許厚生會將成衛生福利部最大的靠山。

蘇嘉全盛讚劉建國優雅地把會長的棒子交給不同黨派的盧秀燕，「立法院某個部分還是不分黨派，否則民進黨怎麼會交給國民黨？這是非常難得」。1060324

(中央社)