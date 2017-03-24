警局破窗攔檢添利器 苗警種子教師培訓推廣
苗栗縣警局24日舉辦「苗警破窗提升組合警力威力」教育訓練，局長金浩銘力求要有好的戰術，更要有好的裝備，如遇攔查拒捕或逃逸情事時，執勤官警將採用警政署配發外勤員警「破窗尾蓋」，兼顧安全與執勤需求，宣示歹徒絕無可乘之機。
苗栗警分局北苗派出所吳宏家，日前在攔檢盤查時，有名男子因酒駕加速逃逸，他奮勇打破車窗盤查逮獲酒駕，但這項勤務造成員警受傷，引起高層重視。局長金浩銘指示訓練科上午10時，在後龍拖吊場辦理破窗訓練，由常訓技術教官做示範教學。
由於員警執行攔檢時常有拒捕、逃逸的情形發生，為兼顧執法及達成目的均衡，警政署配發之490枚「破窗尾蓋」，可結合鋼質伸縮警棍運用其輕巧、方便攜帶優點，加上特殊結構設計，讓員警能輕鬆破窗、勾除玻璃，要求車內對象下車。
教官彭漢威說，這項配備不僅可避免使用槍枝可能傷人之風險，還能廣泛運用於其他緊急情況，可大幅提升執勤效率及安全。原本如果以警棍等方式破窗，要2到3分鐘都無法突破，但有了這項利器，瞬間即可達成目的與任務。
警局說，破窗尾蓋可直接裝置於警棍握把尾端，搭配現行警械，擴充功能；採用高硬度鋼材能有效擊破玻璃；體積小、重量輕、攜帶方便，不會額外增加員警負擔；勾槽結構設計，能有效將整片車窗玻璃勾出，避免員警或車內對象遭玻璃割傷，迎合工欲善其事，必先利其器的要求。
(中時)
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