李詠嫻化身豔麗車掌 宣導失智觀念
屏東基督教醫院與統一超商合作，透過民眾順手捐出的零錢，開辦高齡友善接駁服務，屏東市「愛的轉運站」預計27日正式上路，將便利偏遠鄉鎮及市區長輩擴大生活圈，從事購物、運動、訪友及參與健康促進活動，同時鼓勵長輩多出門，也能預防失智。
屏基院長余廣亮指出，院方雖有巡迴醫療支援原鄉衛生所，但長輩如果需要精密檢查仍要轉診下山，多數長輩容易因交通困難而放棄，往往延遲就醫無法及早發現身體問題，小病拖成大病。
屏基延續原有的接駁專車服務，更與超商進一步開展「愛的轉運站」，把遍布各鄉鎮的小七門市，化身便利長輩候車的站點，去年起已有7條路線、涵蓋屏東9鄉鎮；第8條屏東市區專線即將上路，每周一至五東西線雙向運行，行經屏東公園、中央市場、國民運動中心、百貨公司等，讓長輩能四處趴趴走。
統一超商公關經理薛思彥說，今年1、2月匯集全台2300萬人愛心，零錢捐屢創新高，共累積超過3000萬元，民眾投下的每一塊錢，都將一同守護屏東偏鄉長輩失智症的預防、發現及照護。
擔任及早救智公益大使的艾力克斯、李詠嫻夫婦特地南下屏東，化身一日司機及車掌，分享親友經歷，讓人深刻感受被親人遺忘的心情，事後貼心陪伴長輩乘車出遊，他們覺得身為公益大使，有使命將及早救智的觀念傳播給更多人。
(中時)
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