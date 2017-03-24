臥病神父畢耀遠懇託大仁哥為他做這件事

若瑟醫院院長李聰明（右）陪同副總統陳建仁夫婦（左）探望在加護病房中的畢耀遠神父。（許素惠翻攝）

「我不想給您麻煩，但是我真的需要您的幫忙！」副總統陳建仁日前南下雲林參加樹仔腳天主堂大聖若瑟朝聖地揭幕後，專程轉往若瑟醫院探望臥病的神父畢耀遠，畢神父為該院投入長照遇到的困境，懇託陳副總統協助。

陳副總統伉儷到若瑟醫院加護病房探視問候病榻中的畢神父，陪神父一起祈禱，詠唱聖母經，也接受神父的降福。

畢神父很開心陳副總統夫婦去看他，強調「過去天主教在台灣常常不被看見，現在天主把您放在國家中心的位置，好讓您成為眾人認識天主的媒介，您的角色任務非常重要。」

陳副總統說，過去的台灣因為有許多了不起的傳教士們，在這裡落地生根，為人民服務，才能走到今日的光景，國家實在要感謝像畢神父這樣為信仰奉獻，非常難得的人。

畢神父說，台灣能有現在的進步便利，靠的不是他們這些傳教士，而是在他拍的那本攝影集當中的人，是那個年代的主人翁一點一滴、一步一步把台灣撐起來的。然而，現在這些人都老了、變小了、變彎了、變弱了，他們現在很需要被幫忙、被照顧，他懇請陳副總統一定要為若瑟醫院祈禱，並且在發展照顧長者的服務上多幫忙。

從比利時來台奉獻38年的若瑟醫院關懷師方秀仁表示，該院一直秉持著天主賦予的使命服務，不問盈虧，只問弱小弟兄需不需要，總是做別的醫院不願做的事，例如早期療癒。如今又配合政府推動2.0投入長照，但是仍面臨許多困難，畢神父臥病加護病房，仍念茲在茲，他很少開口求援，若非生病，也不會破例拜託陳副總統。

(中時)