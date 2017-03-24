雲縣736億元前瞻計畫僅52億元通過 縣府再爭取

我要評比

行政院推出8年8000億元前瞻計畫，雲林縣政府提出736.6億元計畫，只獲核定52.6億元，縣府表示，行政院另有一波城鄉建設十大工程計畫，已重新整理出「幸福雲林基礎建設」計畫，預計爭取257.7億元。

外傳雲林縣府因忙於籌辦台灣燈會而疏忽提報前瞻計畫，縣府24日強調，今年1月3日行政院長林全發表2017建設年談話後，縣長李進勇就指示各局處研議建設案，為爭取經費做準備。

縣府指出，行政院二月間推出總體基礎建設前瞻計畫，縣府團隊即投入研擬，2月20日台灣燈會結束隔日，李進勇就率領一級主管及縣府團隊北上，向中央報告爭取總計736億元6200多萬元預算。

縣府表示，「台西綠能專區開發計畫」原提報金額284億5600萬元，但行政院希望綠能示範區計畫先行，其餘再視執行狀況由政府與業者合作開發，核定金額5億元前置作業經費。

「台西綠能專區」即編訂20年但迄今未開發的1143公頃台西工業區，含3成公有地、7成民地（814公頃），綠能示範區即300公頃的公有地。

雲林縣府提出的前瞻計畫獲行政院通過的有，台西綠能專區開發計畫5億元、雲林溪亮點計畫6.2億元、宜梧滯洪池亮點計畫1.15億元、北港滯洪池17.2億元、雲林虎尾糖廠觀光列車計畫10億元、雲林城市邏輯訓練學校計畫13.5億元。

縣府表示，最遺憾的是台鐵捷運化虎尾支線54.2億元、斗六市區鐵路高架化工程73億元遭刪除，「甚表遺憾」。

從736.6億變成只剩零頭52.6億元，雲縣府表示，行政院公布城鄉建設十大工程計畫，縣府將鍥而不捨繼續爭取。

包括新闢工業區開發、國家農業與食品生技研發中心、布袋戲傳習中心、虎尾眷村文化特區聚落歷史現場保存再現計畫、雲林雲林大糧倉農業園區計畫、雲林海線城鄉建設等計畫、禽產業升級示範計畫、成立生質能源中心等計畫，經費總計257億7300萬。

(中時)