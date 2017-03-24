墾丁音樂季將展開 警方開毒品宣導會

墾丁春天音樂季將於4月1日至4月3日間舉辦，今年度有「春天吶喊」、「夏都春宴」及「春電混樂」3場，目前墾丁民宿訂房率只有一半，警方今天邀集業者召開毒品宣導會。

墾丁春天音樂季自邀集大咖藝人演唱的「春浪」出走後，去年開始，音樂季就只剩「春天吶喊」、「夏都春宴」及「春電混樂」3場，今年依然是這3場，目前整體售票及飯店、民宿住房率只有去年一半。

今年「春天吶喊」有150個國內外原創樂團在5個舞台連續表演3天，地點仍在鵝鑾鼻公園；由夏都沙灘酒店舉辦的「夏都春宴」，今年邀請包括荷蘭、英國和澳洲的百大DJ音樂表演。

目前幾家指標型飯店只有4月2日客滿，4月1日和4月3日訂房只有6成，民宿訂房率差不多5至6成，雖然目前訂房率不高，音樂場也只有3場，但恆春警分局仍和往年一樣規劃出動120名警力維安，今天並邀集墾丁地區飯店、民宿業者召開毒品宣導會，約有100餘家業者出席。

近年來毒梟為了規避警方查緝及提高藥效，將各種毒品混用，並偽裝成各種食品製成毒咖啡包、奶茶包、毒軟糖、毒果凍等等，恆警特別在簡報中向業者宣導如何辨識，以及辨別各種可能施用毒品的客人，由於不久前台北市某飯店毒趴造成1名女模猝死，讓業者相當忌諱，紛紛表示一定會和警方配合。1060324

(中央社)