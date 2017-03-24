檢警查獲K他命原料 達1109公斤

我要評比

雄檢指揮海巡等單位攔截K他命先驅原料達1109公斤，約可轉換成K他命900公斤，檢警初步估算市值約新台幣5億4000萬元。

高雄地檢署檢察官指揮澎湖機動查緝隊、澎湖海巡隊等，昨天在目斗嶼西北方海域查獲這艘澎湖籍漁船，涉嫌密藏K他命先驅原料1109公斤，企圖循海運走私來台，立即冒著海上風浪攔查，數量之多讓查緝人員都嚇一跳。

檢警今天表示，這次查獲的K他命先驅原料鹽酸羥亞胺1109公斤，轉換率達8成，約可轉換成900公斤的K他命，目前市場行情約每公斤60萬元。

檢警是於昨天在澎湖目斗嶼西北方約4浬處攔截「新進滿2號」漁船，發現漁船甲板處有大量可疑的黃色飼料袋，經登船以毒品試劑對飼料袋內容物進行初步檢測，呈現毒品陽性反應，隨即逮捕張姓船長、楊姓船員與印尼籍漁工3人，並扣押漁船，連人帶船押返高雄興達港海巡基地。1060324

(中央社)