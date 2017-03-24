東芝大漲帶動 日股揚升

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拜日圓貶值拉抬出口類股之賜，加上市場對東芝（Toshiba）有能力處理其美國核電事業部巨額虧損恢復樂觀帶動東芝股價大漲，東京股市今天以上揚坐收。

法新社報導，日股基準日經225指數收盤上漲0.93%，或177.22點，來到1萬9262.53點。

東證一部指數（TOPIX）收盤上漲0.88%，或13.51點，來到1543.92點。1060324

(中央社)