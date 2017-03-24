英國會外恐攻 梅伊倉皇走避畫面曝光
英國國會外昨天發生恐怖攻擊事件，首相梅伊（Theresa May）當時距離凶嫌馬樹德（Khalid Masood）不到100公尺，她在保鑣護送下驚慌離開國會大廈的畫面曝光。
凶嫌馬樹德昨天開車衝撞西敏橋上行人，接著跳下車刺死1名員警，造成5人喪命，數十人受傷。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，「太陽報」（The Sun）率先取得的影片顯示，保鑣倉促護送梅伊奔向防彈座車，其中1名保鑣還要她「快進車裡」。畫面顯示，梅伊一度失去方向，經旁人指引，她才走回到就在幕僚身旁的那部車。
與此同時，還可看見數名保鑣拔槍站在下議院中央戒護著。
梅伊上車後，車隊便高速開往唐寧街首相官邸。
事實上，事發當時馬樹德曾試圖更靠近，讓這段影片顯得更加觸目驚心。
一些消息人士表示，馬樹德遭警方擊斃的位置與梅伊座車之間「毫無阻隔」。
他們說，若攻擊者不只1人，情況可能嚴重許多。（譯者：中央社周莉芳）1060324
(中央社)
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