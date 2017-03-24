博鰲論壇 張高麗：堅定推進經濟全球化

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西方國家興起反全球化，中國大陸國務院副總理張高麗今天在海南博鰲會見出席博鰲亞洲論壇2017年年會的中外企業家時表示，不能遇到困難就停下腳步，要堅定不移推進經濟全球化。

新華社報導，張高麗表示，經濟全球化是社會生產力發展的客觀要求和科技進步的必然結果，為世界經濟成長提供強勁動力，創造很多發展機遇。不能遇到什麼困難就停下腳步，中國大陸將堅定推進經濟全球化，推 動貿易投資自由化、便利化，反對各種形式的貿易保護主義。

張高麗表示，當今世界經濟正處在動能轉換的換擋期，中國大陸要透過改革創新推動經濟全球化，抓住產業革命、數位經濟等帶來的歷史性機遇，推進結構性改革，加強全球經濟合作。

中國經濟網報導，自2008年國際金融危機以來，世界經濟在深度調整中復甦乏力，各經濟體成長分化加劇，國際貿易和投資低迷，大宗商品價格持續波動，地緣政治風險上升，一些國家政策內顧傾向加重，保護主義抬頭，反全球化思潮暗流涌動。

在德國舉行的20國集團（G20）財長和央行行長會議18日閉幕，會議聯合公報修改了堅持10年之久的關鍵措辭，未能重申自由貿易承諾。1060324

(中央社)