澳總理：澳洲不在美中之間選邊站

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澳洲總理滕博爾今天宣布與中國大陸簽署一項新的牛肉出口協議時表示，澳洲不需要在中國大陸與美國之間選邊站。

美聯社報導，滕博爾（Malcolm Turnbull）與到訪的中國大陸國務院總理李克強共同監督這項雙邊協議簽署，以擴大雙方已2年的自由貿易協定。

中國大陸為因應蓬勃成長的中產階級，同意移除原先僅允許11家澳洲牛肉出口商輸出3億美元牛肉到大陸的限制。大陸將對全部的合格澳洲牛肉出口商開放。

滕博爾告訴記者：「澳洲是全球唯一擁有這個市場管道的國家；新協議將帶動未來可觀的成長。」

他隨後也駁斥澳洲必須在最重要安全夥伴美國以及最重要貿易夥伴中國大陸之間選邊站的論點。滕博爾說：「我們與華府是堅實、強力的盟友，與北京也是非常好的朋友。澳洲必須在美中之間選邊站的想法並不正確。」

李克強同意滕博爾的說法，他22日警告澳洲不要選邊站，一如冷戰期間那種狀況。李克強透過翻譯對美國意有所指表示：「我相信中國與澳洲合作將有利其他國家與地區，這個合作不會針對任何第三方。」

美國對大陸與澳洲間快速發展的商業關係提出質疑，包括澳洲決定同意大陸的嵐橋集團（Landbridge）獲取戰略重要港口達爾文港99年租約。達爾文港已成為美軍陸戰隊在澳洲北部的訓練樞紐。

此外，滕博爾與李克強今天也見證了中國建築工程總公司（China State Construction Engineering Corp）與紐西蘭經營的BBI集團間簽署備忘錄，在澳洲打造一座耗資60億澳幣的鐵礦場。（譯者：中央社陳亦偉）1060324

(中央社)