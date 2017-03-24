年輕人關心台獨比例不高 王浩宇：通常是網路風向
近年來越來越多年輕世代開始投入政治與參與社會運動，被視為是公民意識的覺醒；而太陽花學運後，更出現有關台灣年輕人是「天然獨」的政治名詞與主張，引發諸多討論。對此，綠黨桃園市議員王浩宇表示，台灣年輕人支持獨立比例相對其它年齡層是偏高，但真正關心此議題，老實說不高，通常是網路風向。
王浩宇接受《中評社》訪問，首先談及民進黨與時代力量之間的競合關係。他指出，時代力量當選後，並沒有努力爭取國民黨選票，反而在民進黨的選票中進行切割，尤其是搶年輕選票；目前整個社會仍是期待第三勢力，但如今時力即使是要拿淺藍的選票也很困難，「這也是一開始操作的正確方向，但也阻礙時力的發展。」王認為，時代力量應思考其政黨定位。
面對2018地方議會選舉，王浩宇進一步表示，時代力量應會有席次的增加，不過2020立委選戰，就要看民進黨是否要禮讓，其之間的合作動向值得關注。
至於兩岸議題會不會成為民進黨與時代力量角力拉扯的關鍵，王浩宇則分析，台灣支持獨立或急獨比例，其實不高；雖然年輕人支持台灣獨立比例，相對其他年齡層比例較高，但真正關心此議題的，老實說不高，通常是網路風向。
就王浩宇觀察而言，他指出自己接觸很多年輕人，大家都為生活所困，有時間精力關注台獨議題的人仍是少數，甚至完全不在意獨立與否。不過，王浩宇也提到，網路聲量確實很大，這群人的聲音也不容忽視。
(中時電子報)
文章來源：《中評社》
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