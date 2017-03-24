淡大解聘兼任師 1800人聯署抗議
淡江大學日前傳出下學年將不續聘無正職兼任老師，讓近200名教師恐面臨失業，淡大學生今天中午發起「反對淡江大量解聘兼任教師聯署」活動，向校方遞出1800人聯署書，要求校方承諾立即停止解聘兼任教師，校方則表示目前仍在研議，無法給予承諾，引來師生砲轟，雙方最終沒有共識，不歡而散。
今天中午12時，淡江學生聲援兼任教師行動小組、淡江大學專兼任教師、高教工會等團體於淡大校園內舉行記者會，高喊「反對解聘兼任教師」、「捍衛學生受教權」等口號，指控校方不續聘無正職兼任教師，不僅犧牲兼任教師工作權，亦影響學生受教權，甚至讓專任老師須彌補兼任師資缺口，變相超時加班。
聯署師生今天下午近1時集結至淡大行政大樓，欲將1800人聯署書遞交校方，並要求校方承諾停止辭退解聘兼任教師、不得強迫專任教師超鐘點教學、學生受教權不得打折等訴求，並開公聽會向淡大師生說明。
淡大學務長林俊宏出面表示，校方並無以強迫手段施壓各院系解聘無正職兼任教師，關於續聘問題，校方目前仍在研議，暫無法承諾師生訴求，會轉達校方今日聯署書訴求，校方會全盤考量師生意見，再行評估公聽會必要性。
對於校方回應，現場師生砲聲隆隆，直喊「校長出來面對！」淡江學生聲援兼任教師行動小組成員謝毅弘表示，淡大高層根本刻意迴避問題，2周內將由學生召開公聽會，邀請淡大校務高層和師生到場，盼校方正面回應師生訴求。
(中時)
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