「別踐踏警察尊嚴！」黑人送暖殉職警眷故事網噴淚

黑人13年前和殉職警眷結緣，小隊長兒子（右）如今也進入消防隊保護社會。（圖／取自黑人 陳建州臉書）

黑人分享與殉職警眷結緣故事。（圖／取自黑人 陳建州臉書）

黑人喊話警消人員需要大家的支持與鼓勵。（圖／中時資料照片）

藝人陳建州（黑人）父親是華航的座艙長，23年前在名古屋空難中逝世，年輕時失去父親的傷痛，使他對意外失去家人的社會事件特別能感同身受，今(24日)凌晨他在臉書分享13年前因一個念頭送暖殉職員警家人，沒想到就此結緣，如今該員警的兒子已長大，且決定跟亡父一樣考警專、保護社會，長達1367字的感人故事讓許多網友噴淚。

黑人說，13年前他看到新聞SNG連線發生於台中一起警匪搶案，最後兩位小隊長因公殉職，記者一路連線，還拍到其中一位李小隊長家人到急診室痛哭畫面，甚至特寫他女兒被嚇壞又無助的臉，讓黑人相當不忍，「因為自己的父親也是突然間意外離開的，所以特別能感受當下那種震撼的心情⋯」。

由於這份不捨，使黑人一直惦記這則新聞，一周後他因工作到台中，離開時請司機繞道台中殯儀館，想到殉職小隊長靈堂致意，順便獻出這次工作酬勞，希望為他的家人盡一份力，因這個念頭，使黑人和這位殉職警員的家人結緣，之後他受邀主持金馬獎星光大道，竟意外發現李小隊長的家人也到場站在粉絲區中替他打氣，讓黑人十分感動。

6年前黑人與范范結婚，送完所有賓客後，李小隊長的兒子突然出現，微笑說：「媽媽請我務必來送個紅包給你」，讓黑人當場紅了眼眶，聊天中也得知，李小隊長的兒子已考上警專之後將轉消防，「因為爸爸是一名好警察，雖然他因公殉職，但是他（李小隊長的兒子）並不怪罪任何人」，讓黑人感動潰堤。

李小隊長的兒子之後進入台中市消防隊服務，5年多來出入火場無數，和他因公殉職的父親一樣勇敢又偉大，最近，黑人得知李小隊長的兒子要結婚了，李太太更親自邀請黑人喝喜酒，讓黑人看著李小隊長兒子這幾年來工作時照片感動又驕傲，直呼：「生命真的一直在影響生命。」

黑人說：「許多人不了解警察和他們的家人過的有多麼不容易，他們很少抱怨、但卻還是一直堅守崗位，保護大家的安全！不給他們掌聲沒關係、但是請別踐踏警察的尊嚴！別讓個個英勇的警察犧牲了自己，結果保護了一個無情的社會。」他感恩和李家人有這份難得的緣分，並有感表示：「警消人員需要大家的支持與鼓勵！」

(中時電子報)