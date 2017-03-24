「要不要走走？」一句話救了一條命
50歲黃姓男子今（24日）中午12時許，疑因跟家人吵架想不開，在新北市永和區永和路二段某公寓頂樓的租屋處，致電給基隆市的社工人員說：「與家人相處不好，想要開瓦斯自殺！」警方獲報立刻前往現場協助。
警員到場安撫黃男情緒，黃男向警方說，曾在基隆工作時不慎遭燒燙受傷，後搬來永和定居，與家屬相處不好，吵架後找不到人可以聊天，才會致電給基隆社工聲稱要自殺。
警員聽完他訴苦後，苦勸他放棄自殺念頭，警員發現天氣不錯，改口詢問「今天天氣不錯，要不要走走？」黃男思索後答應，化解一場虛驚。警員陪伴他在附近走走，由於黃男堅持不願意送醫，後續由社工人員接手處理。
★再給自己一次機會
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(中時)
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