大甲媽遶境啟動 蔡總統參加祈安大典

我要評比

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動24日正式啟動，總統蔡英文（前中）下午抵達鎮瀾宮參與祈安大典，鎮瀾宮董事長顏清標（右2）、立法院副院長蔡其昌（左2）、立委顏寬恒（左）、台中市副市長張光瑤（右）陪同出席。中央社記者趙麗妍攝 106年3月24日

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動今天正式啟動，總統蔡英文今天下午抵達鎮瀾宮參與祈安大典，除感謝大甲媽過去一年的保佑，也祈求媽祖保庇今年國泰民安、風調雨順。

她指出，今年的景氣有比較好，政府推出前瞻基礎建設計畫，要帶動各行各業的發展。總統中部辦公室成立時，她宣布要蓋大台中會展中心，把產業、服務業結合。政府對中部的發展有規劃、有建設、有用心，鄉親都可以感受的到。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，今天晚上子時即將起駕，蔡總統就任後首次參加大甲媽祖遶境進香活動，下午她來到鎮瀾宮參與祈安大典。鎮瀾宮董事長顏清標、立法院副院長蔡其昌、立委顏寬恒、台中市副市長張光瑤陪同出席。

虔誠上香後，蔡總統自神龕中依序將參加遶境進香的正爐媽、湄洲媽、副爐媽請出，安放於神案上，廟方誦經團開始誦經，展開祈安儀式。

「三月瘋媽祖，四月迎王爺」，總統指出，每年這個時候信眾都會照著大甲媽的腳步，一步一步感受媽祖的照顧，過去一年感謝大甲媽的保庇，讓國家一天天的進步、發展。

蔡總統說，「這就是台灣的傳統，台灣的精神。全世界都在看，全世界都在感受台灣的善良與慈悲。」

「我會加油」，她說，請大甲媽保庇台灣人民，能夠團結一心，為台灣的發展不分你我、不分黨派一起打拚，保庇台灣今年風調雨順、國泰民安，大家好生活、賺大錢。1060324

(中央社)