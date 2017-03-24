宜蘭市兒童節禮物 只有薄薄一片

我要評比

宜蘭市公所今年的兒童節禮物與過去不同。經評審，日前選出有宜蘭舊城圖案的悠遊卡，希望孩童透過使用，體驗它的多元與便利性，並與資訊科技時代接軌。

宜蘭市公所近年來送給孩童的兒童節禮物，主要都是由國家未來的主人翁自己票選，開票結果包含水壺、美術文具組等。

今年為了來點不一樣的兒童節禮物，市公所日前經公開評審，選出悠遊卡股份有限公司為兒童節紀念品得標廠商。

市公所今天說，為使小朋友拿到與眾不同的悠遊卡，經與文創業者溝通討論後，決定以「宜蘭舊城」為主圖案意象，提供悠遊卡公司客製化專屬限定版悠遊卡。

市公所表示，屆時發贈這份兒童節紀念品時，每張悠遊卡將內含新台幣20元，除可讓孩童培養正確消費觀念之外，也具紀念意義與收藏價值。

市長江聰淵說，這項電子票證禮物可讓孩童搭乘大眾交通工具、在便利商店小額消費，也可在縣內公立圖書館借書等，不僅功能多元且相當實用，不同於以往的文具組只能使用一陣子，如妥善保存，使用期限可達更久。

他表示，希望孩童可透過悠遊卡的使用過程，體驗一張小小的卡片所帶來的極大便利性，接軌資訊科技時代。1060324

(中央社)