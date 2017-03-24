買菜婦人暈眩倒地 巡邏警目睹急送醫

買菜婦人暈眩倒地，手腳挫傷倒在路邊，蘆竹警積極協助救護。(蔡依珍翻攝)

買菜婦人暈眩倒地，手腳挫傷倒在路邊，蘆竹警積極協助救護。(蔡依珍翻攝)

買菜婦人暈眩倒地，手腳挫傷倒在路邊，蘆竹警積極協助救護。(蔡依珍翻攝)

65歲黃姓婦人一早出門買菜後突然暈眩倒地，蘆竹警分局南崁派出所員警巡邏發現她倒在地，連忙下車關心，見她臉色慘白、手腳多處擦傷且不斷發抖，連忙叫救護車緊急送醫，並通知家屬，家人獲悉母親撿回一命，感激不已。

蘆竹分局南崁派出所警員李國駒、洪志杰，一早巡邏行經六福路前，突然見路旁一名老婦倒地，立即將巡邏車停靠路邊上前關心，一看發現老婦人臉色發白、手腳挫傷且不斷發抖，立即通報119消防隊救護。

2警不斷關心對談讓老婦人保持清醒，並請一旁住戶提供熱水讓老婦補充水分，65歲黃姓婦人喝完水後虛弱道出一早出門買菜，返家時突感身體不適，體力不支倒地，救護車到場後立即送往敏盛醫院急救，家屬在員警通知下也連忙趕到醫院，事後特別到派出所致謝，感謝熱心員警行善。

(中時)