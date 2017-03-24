廣州荔枝灣畔熄燈一小時 明日活動開跑

明晚19時30分至21時30分，廣州荔枝灣畔將舉行舉辦「地球一小時」科普活動，活動地點為荔灣區泮塘路仁威廟廣場。

今年以「藍色WE來」作主題，諧音同「藍色未來」。而活動內容豐富多彩，廣州市氣象局秘書長明晚也親臨現場解答市民提出有關天氣與環境生態的問題，氣象應急車也將與市民零距離接觸。

活動地點也將架設天文望遠鏡，供民眾在「熄燈一小時」的黑暗環境觀測星星，並擺設許願板，讓市民盡情書寫夙願。另外也推環保氣象知識的有獎徵答、變廢為寶遊戲、環保植物領養和放映環保電影等。

(旺報)