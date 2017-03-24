蔡佩穎日巡AXA首輪69桿 並列第11

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蔡佩穎AXA高球賽以個人本季首輪最佳並列第11開局。(資料照 TLPGA提供)

旅日高球女將蔡佩穎，24日在總獎金8千萬日圓的AXA高球賽首輪，最後1洞抓到小鳥，揮出本季參賽4場以來第1次6字頭成績69桿(-3)，暫居並列第11，為個人本季最佳開局。

這場比賽台灣旅日4女將3人參賽，其中2人首輪交出紅字成績，除了蔡佩穎，劉依貞以71桿暫居並列第29，擁有日巡12勝紀錄的盧曉晴，前9洞揮出2鳥2柏忌平標準桿36桿，後9洞吞下2個柏忌，於最後1洞抓鳥打出38桿，以73桿交卡，並列第59。

蔡佩穎本季前3場比賽2場晉級，開幕戰大金蘭花高球賽獲得並列第22，上周T-Point高球賽獲得並列第31，AXA高球賽並列前11開局後，可望爭取本季最佳成績。

中國女將潘豔紅、日本選手渡邊彩香與韓國女子全美貞，同以67桿並列領先。

(中時電子報)