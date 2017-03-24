廣州開發生物醫藥 新廠動工
總投資22億元人民幣的百濟神州生物藥項目在廣州中新廣州知識城動工，依托該項目，廣州開發區將努力建設具有自主知識產權的腫瘤治療生物藥品生產基地。
《人民日報》24日報導，該項目佔地10萬平方公尺，主要生產大分子單克隆抗體類抗癌藥。基地將與美國通用電氣公司合作，採用一次性細胞生長發酵和靈活工廠技術進行抗體原藥生產﹔採用無人接觸、自動灌裝線進行藥品針劑制備，標誌著生物藥「智造」進入一個新階段。
生物醫藥是新一輪技術革命，被譽為「皇冠上的寶石」，大陸生物藥、抗體藥產業起步較晚，但發展迅速。而廣州生物醫藥產業有望在2025年實現萬億元規模，生物醫藥健康產業的增加值將佔經濟比重的15%左右，成為廣州市第一大支柱產業。
(旺報)
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