就是要放閃！寶藏巖光節 詮釋台日韓法的愛情模樣

這個三月，帶著你愛的他她它牠到寶藏巖，一同沉浸在「愛」裡，彼此點亮！(圖/寶藏巖光節)

大畑彩 x 約瑟．梅諾弗〈花園：心之所向〉。(圖/寶藏巖光節)

商雅琇 x 吳建興〈同心圓－吾與妻之居〉。(圖/寶藏巖光節)

愛情是最美好的夢，壯麗著每個人的人生，如果人與人之間的愛可以塑形，它將會是什麼模樣？2017寶藏巖光節「創作像海洋，愛你像光」將於25日開幕，從「愛」出發，邀請10對台、日、韓、法藝術界戀人共同創作，詮釋他們眼中的愛情模樣，從相互拉持、不確定變數、到家庭的組成，成為老眷村巷弄中最強「閃光彈」，閃耀台北城市的寧靜角落。

台北歷史聚落寶藏巖是真實的生活場域，如今也是藝術家的創作海洋。寶藏巖光節以「創作像海洋，愛你像光」為主軸，由策展人李依樺邀請10對藝術家戀人共同創作，從愛和創作者的角度出發，一同闡述對於生命的嚮往。在大片草皮上豎立的兩根擬真電線桿，是廖建忠和王春子詮釋彼此之間的感情，猶如靠著電線相互拉持，像一對戀人舞者在舞台上獨自存在，卻也彼此牽連；電線桿的光忽明忽暗，像是兩人共同面對的生活現實和未來不確定的變數。

閃爍的 LED 光線在歷史斷面上的屋舍垣壁燦爛地來回流動，是黃翔和陳志建對於家的嚮往。(圖/寶藏巖光節)

張暉明和廖祈羽在邱比特造型的霓虹燈照耀下，探討愛的產生和尋找靈魂伴侶的心境轉折。(圖/寶藏巖光節)

陳妍伊和黃逸民在籌備光節作品期間，迎來期盼已久的新生命，也讓生活出現改變。(圖/寶藏巖光節)

而在歷史斷面上的屋舍垣壁燦爛地來回流動的 LED閃爍光線，是黃翔和陳志建對於家的嚮往，光的線條彷彿生活的循環與來去，似創作者們在藝術大洋裡反覆探詢的問答。〈快世界慢飛翔〉則是陳妍伊和黃逸民是兩人在原本互為欣賞者與反對者的關係之外，透過新生的孩子有了更多對話，思索未來的相伴模式，與孩子互為彼此的光芒。

劉玗和吳思嶔的〈海市蜃樓〉將寶藏巖的福和橋與河濱真實風景，與他們曾經一起走過的旅途風景及電影場景疊合，猶如一場小型電影院，播放著真實與虛構、生活與創作的融合。張暉明和廖祈羽以邱比特造型霓虹燈、許願池般的發光裝置，照耀著在創作中探險的兩人，探討愛的產生和尋找靈魂伴侶的心境轉折。

來自日本、韓國和法國的朱利安．夸涅與沈昭美、大畑彩與約瑟．梅諾弗及岩竹理惠和片岡純也，是台北寶藏巖國際藝術村不同時期的駐村藝術家，藉由本次光節的呈現，從中看出藝術家經歷駐村後的蛻變與成長，相知相依，如同太陽映照在海平面上，波光粼粼。

(中時電子報)