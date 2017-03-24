北市：中央應修法讓公告地價每年調整
台北市地政局今天說，建議中央應儘速修法讓公告地價可每年公告反應地價變動，或授權地方政府得視實際地價變動每1至3年公告，這是同步推動地價一價化與價稅租分離的第一步。
地政局表示，按現行平均地權條例規定，每3年重新規定地價1次，但近年不動產市場景氣波動頻繁，公告地價3年一調，卻因「短期地價僵固、遞延地價動態」特性，無法及時反映地價動態。
北市府從民國104年配合內政部推動地價合理化政策，曾提出「縮短公告地價調整頻率，拉近與市價差距」，中央也曾在同年8月召開正式會議討論條文修正草案，隔年送內政部法規會審查，目前提送修正版本，是採公告地價縮短為「2年一調」方式。
但自施行實價登錄後，提升各界對房地價格變動敏感度，目前公告地價3年1調，無法及時反應地價變動，直接影響地價稅基公平合理性。
地政局分析，以台北市105年地價稅總稅額約新台幣294.96億元為例，假設106年公告地價併同公告土地現值下跌2.43%，預估能減少總稅額約7.17億元的民眾稅賦負擔；公告地價若是3年調1次，將「造成政府每年計徵地價稅基的合理性受質疑」。
地政局建議，中央應儘速修法使公告地價得每年公告反應地價變動，或授權地方政府得視實際地價變動每1至3年公告，這是法律制度合理化變革，無涉個別利益算計，也是同步推動地價一價化與價稅租分離的第一步。1060324
(中央社)
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