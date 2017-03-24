國民黨：黨產轉移若符兩前提 不能追徵

黨產會今天召開聽證會，國民黨委任律師張少騰在最後陳述時主張，若持有人與國民黨的對價關係明確，且無法返還，就沒有向國民黨追徵的問題。

行政院不當黨產處理委員會上午針對「國民黨以轉帳撥用等方式，取得國有房屋及其基地並已移轉他人的追徵案」召開聽證會。

聽證會爭點包括總計458筆「國有特種房屋基地」是否為國民黨取得，並已移轉他人無法返還國家或地方自治團體；國民黨以轉帳撥用等方式取得的國有特種房屋基地，是否為「不當取得財產」，若已移轉，他人是否應向國民黨追徵其價額等。

張少騰在結論時表示，中華民國行憲之後，訓政時期的命令是否都有效，黨產會並沒有對此提出論述。

他也說，國民黨主張接受政府轉帳的日產是基於人民團體的戰爭損失，但不應負責舉證是否違反不當黨產處理條例第四條「政黨本質」或「悖於民主法治原則」的情形。黨產會對「民主法治原則」定義不明，國民黨黨產議題應該要清楚認知上述標準，才能展開辯論。

張少騰表示，國民黨強調取得上述國有財產是「轉帳」、非「轉帳撥用」，代表國民黨取得方式為移轉所有權，國民黨也提出二戰損失，證明非無償取得。

他說，國民黨產有部分最後經過轉移，由第三人持有，有人質疑部分持有人為假借持有，實際仍為國民黨掌控，這部分可以調查，黨產會應該向現有持有人調查、檢視。1060324

(中央社)