國民黨：黨產轉移若符兩前提 不能追徵
黨產會今天召開聽證會，國民黨委任律師張少騰在最後陳述時主張，若持有人與國民黨的對價關係明確，且無法返還，就沒有向國民黨追徵的問題。
行政院不當黨產處理委員會上午針對「國民黨以轉帳撥用等方式，取得國有房屋及其基地並已移轉他人的追徵案」召開聽證會。
聽證會爭點包括總計458筆「國有特種房屋基地」是否為國民黨取得，並已移轉他人無法返還國家或地方自治團體；國民黨以轉帳撥用等方式取得的國有特種房屋基地，是否為「不當取得財產」，若已移轉，他人是否應向國民黨追徵其價額等。
張少騰在結論時表示，中華民國行憲之後，訓政時期的命令是否都有效，黨產會並沒有對此提出論述。
他也說，國民黨主張接受政府轉帳的日產是基於人民團體的戰爭損失，但不應負責舉證是否違反不當黨產處理條例第四條「政黨本質」或「悖於民主法治原則」的情形。黨產會對「民主法治原則」定義不明，國民黨黨產議題應該要清楚認知上述標準，才能展開辯論。
張少騰表示，國民黨強調取得上述國有財產是「轉帳」、非「轉帳撥用」，代表國民黨取得方式為移轉所有權，國民黨也提出二戰損失，證明非無償取得。
他說，國民黨產有部分最後經過轉移，由第三人持有，有人質疑部分持有人為假借持有，實際仍為國民黨掌控，這部分可以調查，黨產會應該向現有持有人調查、檢視。1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。